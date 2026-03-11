El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, el tiempo en Úbeda se presenta mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nuboso y poco nuboso a lo largo del día. Durante las primeras horas, la nubosidad será significativa, con un cielo cubierto que se mantendrá hasta la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje ligeramente, dando paso a intervalos de nubes bajas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 3 grados a las 4 y 5 de la mañana. A medida que el día progrese, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde. Esto podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas, especialmente en áreas más frías.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, aunque no se esperan acumulaciones significativas. La posibilidad de tormentas es también mínima, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones por fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, Úbeda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable, especialmente en las primeras horas de la mañana.

