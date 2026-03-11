El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La temperatura comenzará en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 18 grados a media tarde. Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 90%, lo que puede generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos, alrededor del 72% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos programados.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se anticipa.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.