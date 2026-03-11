El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

La jornada del 11 de marzo de 2026 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10°C y 8°C. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado hasta el periodo de la tarde, donde las temperaturas alcanzarán un máximo de 19°C.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% al inicio del día y descendiendo gradualmente a lo largo de las horas, alcanzando un 62% hacia el final de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y sin sorpresas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este, aumentando su intensidad. En las horas centrales de la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a cubrirse, con un aumento en la nubosidad hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14°C al final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:27, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca y con cielos mayormente cubiertos.

En resumen, el 11 de marzo en La Rinconada será un día mayormente despejado en las horas centrales, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Sin embargo, se recomienda abrigarse durante la mañana y la noche, y estar atentos a los cambios en la dirección del viento, que podrían influir en la sensación térmica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.