El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Puente Genil se despertará con un ambiente fresco y poco nuboso en las primeras horas de la mañana. La temperatura rondará los 7 grados centígrados, con una humedad relativa del 83%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados a la 1 de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se irá cubriendo progresivamente. Desde la mañana hasta la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de niebla que podrían afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas. La niebla será más densa en las horas de la madrugada y podría persistir hasta el mediodía, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá que los habitantes de Puente Genil disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la baja temperatura.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 19 grados a las 5 de la tarde. Sin embargo, la sensación de calor se verá mitigada por la nubosidad y el viento. La humedad relativa disminuirá gradualmente, llegando a un 62% hacia el final del día, lo que podría hacer que la tarde se sienta más agradable.

El ocaso se producirá a las 19:22, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco y nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la tarde en Puente Genil. La combinación de temperaturas moderadas y la ausencia de lluvia permitirá que los residentes aprovechen al máximo su tiempo al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.