El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se despertará bajo un cielo muy nuboso durante las primeras horas de la mañana, con una temperatura que rondará los 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se despeje, ofreciendo momentos de sol que permitirán que la temperatura ascienda gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados, y por la tarde, podría llegar hasta los 14 grados, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 68% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol brille, la sensación de calor aumentará, especialmente en las horas centrales de la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando hasta 12 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, aunque la brisa será suave y no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y mayormente soleado después de la mañana. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 3 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:20, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes, ofrecerá momentos agradables de sol y temperaturas más cálidas en su transcurso. En resumen, hoy será un día variado en Priego de Córdoba, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las temperaturas frescas de la mañana y la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.