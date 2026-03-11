El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Pozoblanco se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con un inicio de jornada marcado por la presencia de niebla. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla persistente, que se mantendrá hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas oscilarán entre los 4 y 5 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura, junto con la ausencia de precipitaciones, permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo. Para el mediodía, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 64%, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que podría aportar una sensación refrescante.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final de la jornada. La visibilidad se mantendrá buena, y el cielo permanecerá despejado hasta el ocaso, que se producirá a las 19:22 horas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán a unos 6 grados , lo que requerirá abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado tras la niebla matutina, con temperaturas agradables y sin previsión de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la mejora en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.