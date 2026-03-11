El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Palma del Río se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 10 de la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a un máximo de 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se prevé que el viento alcance su máxima racha, llegando a los 25 km/h entre las 1 y 2 de la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Palma del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La tarde se presentará ideal para paseos y actividades en familia, con temperaturas que se mantendrán agradables hasta el ocaso, que se producirá a las 19:24.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 9 de la noche. La humedad aumentará, pero se mantendrá por debajo del 100%, lo que evitará la formación de niebla como la de la mañana. Sin embargo, se recomienda abrigarse al salir, ya que la sensación de frío puede intensificarse con la caída de la noche.

En resumen, el día de hoy en Palma del Río se caracterizará por un inicio nublado y frío, seguido de un periodo mayormente soleado y cálido en la tarde, ideal para disfrutar del aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.