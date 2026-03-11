El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo nuboso a las 00:00 horas, pero rápidamente se despejará, permitiendo que el sol brille durante la mayor parte del día. A partir de la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados . Las horas más frescas se registrarán en la madrugada, con mínimas de 6 grados a las 05:00 horas, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 15:00 horas. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose alrededor de los 9 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 93% a las 04:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 66% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable y cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h a las 13:00 horas. Este viento moderado puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:40 horas, y el ocaso será a las 19:27 horas, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será mayormente favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará de este un día ideal para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.