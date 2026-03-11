El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Osuna se despertará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con una humedad relativa del 82%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde.

A lo largo de la jornada, el cielo presentará algunas nubes, especialmente en las horas centrales, pero en general, se mantendrá poco nuboso. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Osuna pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y refrescante. En las horas de la tarde, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría ser un alivio agradable ante el aumento de la temperatura.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:24. La visibilidad será excelente, y la combinación de un cielo despejado y la ausencia de precipitaciones hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Osuna se presenta como una jornada primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o disfrutando de un café en una terraza. La climatología favorable promete un día placentero para todos los osunenses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.