El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta la madrugada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 6 grados durante las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales del día. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Por la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un incremento en la cobertura de nubes altas. Las temperaturas continuarán subiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 16:00 horas. A pesar de este aumento, la sensación de frescor persistirá debido a la humedad y al viento que soplará del norte, con rachas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en su punto máximo.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. La visibilidad mejorará a medida que la niebla se disipe, pero el viento podría generar algunas ráfagas que refresquen el ambiente.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique al caer la noche. El ocaso se producirá a las 19:21, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

En resumen, Montilla experimentará un día de niebla matutina, seguido de un cielo poco nuboso y temperaturas frescas, con un viento moderado que aportará un toque de frescura al ambiente. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable, pero sin preocupaciones por precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.