El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Martos se presentará con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará completamente cubierto, con una transición a intervalos nubosos a lo largo de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías. A medida que avanza la jornada, se espera que la humedad se mantenga en torno al 57% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más templado.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del este, con velocidades que alcanzarán hasta 26 km/h en las primeras horas. Esta brisa se mantendrá constante, con ráfagas que podrían llegar a 28 km/h durante la tarde. La dirección del viento variará ligeramente, pero en general se mantendrá del este y noreste, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Martos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las bajas temperaturas matutinas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con intervalos de sol que permitirán que las temperaturas se eleven un poco más, alcanzando los 15 grados en su punto máximo. Sin embargo, hacia el final del día, se espera que el cielo vuelva a cubrirse, especialmente en las horas de la noche.

La puesta de sol se producirá a las 19:19, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco y nublado, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables en las horas centrales. En resumen, Martos experimentará un día variado en cuanto a condiciones meteorológicas, con un tiempo fresco y sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.