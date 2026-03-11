El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Marchena se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con un inicio de jornada marcado por la presencia de niebla. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla persistente, que se mantendrá hasta aproximadamente las 8 de la mañana. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas en Marchena oscilarán entre los 5 y los 18 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, con mínimas de 5 grados a las 5 de la mañana. A medida que el sol se eleva, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados hacia las 4 de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 75% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, contribuirá a la sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades de entre 5 y 9 km/h hacia la noche.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los residentes de Marchena podrán disfrutar de un día seco, aunque con un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Marchena experimentará un día de niebla matutina, seguido de un cielo cubierto y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y tengan precaución al conducir debido a la niebla en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.