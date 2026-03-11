Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET

Diario Córdoba

Hoy, 11 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo muy nuboso durante las primeras horas de la mañana, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que el cielo se despeje, permitiendo que el sol brille con fuerza y elevando la temperatura a un máximo de 18 grados en la tarde. Este cambio en las condiciones meteorológicas será bien recibido por los habitantes, quienes podrán disfrutar de un día más cálido y soleado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 83% al amanecer, lo que puede generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y templada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 28 km/h. Esto podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque se espera que la niebla y la bruma puedan aparecer en las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas más cercanas al agua.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para salir a pasear o realizar actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.

