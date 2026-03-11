El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Lucena se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 82%, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando los 9 grados a media mañana. El cielo seguirá despejado, lo que favorecerá la entrada de luz solar y permitirá que la temperatura continúe su ascenso. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 70% hacia el mediodía.

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 16 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé un ligero aumento de nubosidad hacia el final de la jornada. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur y sureste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde, provenientes del noreste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 19:00 horas. El cielo seguirá presentando algunas nubes, pero sin llegar a cubrirse completamente. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 63% al final del día.

La puesta de sol está prevista para las 19:21, momento en el que el cielo se tornará más oscuro y las temperaturas comenzarán a bajar de manera más pronunciada. En general, se espera un día agradable en Lucena, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas de la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.