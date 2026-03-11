El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con brumas y nieblas que dominarán las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, pero se mantendrán algunas nubes que podrían dar paso a momentos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 52% por la tarde, lo que permitirá una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los habitantes de Lora del Río disfruten de un día sin interrupciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible niebla matutina.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse en algunos momentos, ofreciendo breves intervalos de sol que serán bienvenidos después de la bruma inicial. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la nubosidad podría regresar en la noche.

El ocaso se producirá a las 19:25, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones de visibilidad reducida, promete mejorar con el paso de las horas. En resumen, un día variado en Lora del Río, donde la niebla dará paso a momentos de sol, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

