El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Linares se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. La jornada comenzará con una notable presencia de niebla, que persistirá durante las primeras horas de la mañana, desde las 00:00 hasta las 07:00. Esta niebla puede reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen en vehículos.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo nuboso, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer. La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 6 a 7 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 95% en las primeras horas. Esto generará una sensación de frío, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 10:00 y llegando a los 10 grados hacia el mediodía. El cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque se espera que en las horas centrales del día, especialmente entre las 11:00 y las 13:00, haya momentos de sol, lo que permitirá que la temperatura suba un poco más, alcanzando hasta 12 grados.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 20% de posibilidad de lluvia en las primeras horas, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 20% en el mismo periodo.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando un máximo de 17 grados entre las 15:00 y las 17:00. El viento soplará desde el este y noreste, con rachas que podrían llegar a los 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Hacia el final de la tarde y la noche, el cielo se cubrirá nuevamente, con un aumento en la nubosidad y temperaturas que descenderán a 14 grados hacia las 20:00. La humedad relativa comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando niveles del 68% hacia la noche. La jornada concluirá con un cielo mayormente cubierto y temperaturas que rondarán los 11 grados a medianoche.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un inicio frío y nublado, con algunas mejoras en la temperatura durante las horas centrales, aunque siempre con la posibilidad de que la niebla y las nubes afecten la visibilidad y la sensación térmica.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.