El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 73% y el 87%. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. En la tarde, se prevé que la humedad se sitúe alrededor del 67%, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día. Durante la mañana, el viento soplará del noroeste a una velocidad de 7 a 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 24 km/h desde el este. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día soleado y claro.

El orto se producirá a las 07:45, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso está previsto para las 19:32, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este clima primaveral es perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, Lepe disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son ideales para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.