El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de marzo de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados durante las horas más frescas de la madrugada.
A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 76% en la mañana a un 50% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento suave será un alivio ante el aumento de las temperaturas, proporcionando una brisa fresca que hará más placentera la experiencia al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el tiempo.
La visibilidad será óptima, y no se anticipan fenómenos meteorológicos adversos como niebla o tormentas. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.
En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de precipitaciones. Los habitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral, que promete ser uno de esos momentos perfectos para salir y disfrutar de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.
