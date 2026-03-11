El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, se espera en Jaén un tiempo predominantemente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con intervalos nubosos que persistirán hasta las primeras horas de la tarde. A medida que avance el día, se prevé que el cielo se despeje, especialmente en las horas centrales, donde se podrán observar momentos de sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 51% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque la combinación de temperaturas más cálidas y una humedad más baja en la tarde podría resultar en un tiempo más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia muy baja, que se sitúa en un 10% durante las primeras horas. Esto sugiere que las condiciones serán mayormente secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se caracterizará por un inicio nublado que dará paso a un día más despejado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y vientos moderados, será un día propicio para salir y aprovechar el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.