El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales, lo que hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

La humedad relativa en la mañana se sitúa en un 73%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más fresco, pero a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, llegando a un 51% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Esto puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:31. La combinación de un cielo claro y temperaturas moderadas hará que la noche sea ideal para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones perfectas para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado contribuirán a que sea un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.