El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que ronda los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga despejado en la mayoría de los periodos, lo que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 17 grados, brindando un ambiente más cálido y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 81% y descendiendo a lo largo del día, alcanzando un 62% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero con el sol brillando, la sensación térmica será más confortable a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, especialmente en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan alrededor del mediodía, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y un ambiente más fresco.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 19:28. Sin embargo, hacia la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que los residentes de Coria del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado del noreste. Es un día ideal para salir y disfrutar del aire libre, aprovechando el sol y las temperaturas agradables antes de que el cielo se cubra nuevamente por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.