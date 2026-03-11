El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Córdoba se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta aproximadamente las 8 de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán en torno a los 5 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, y las temperaturas comenzarán a ascender lentamente. Para las 9 de la mañana, se espera que la temperatura alcance los 7 grados, y la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 91%. A partir de las 10 de la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que las temperaturas continúen su ascenso, alcanzando los 9 grados a las 11 de la mañana y llegando a los 11 grados al mediodía.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 19 grados. La humedad relativa seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más cálida y agradable.

El viento será otro factor a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcancen hasta 13 km/h. Esto proporcionará un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque en las horas más frescas de la mañana, el viento será más suave.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados a las 8 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 88% hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:22.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente despejado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución en las primeras horas debido a la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.