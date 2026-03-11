El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, se espera en Baena un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance la mañana, se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% al amanecer y descendiendo gradualmente hasta un 61% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco por la mañana, se tornará más confortable a medida que el sol calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con una velocidad de 6 a 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noreste y alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 17 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, que bajará a 15 grados hacia las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:20.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas moderadas y vientos suaves promete un día placentero para los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.