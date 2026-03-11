El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Andújar se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100%, lo que contribuirá a esta sensación de frialdad y a la formación de brumas.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 11 grados a las 11 de la mañana y subiendo gradualmente hasta los 15 grados hacia la tarde. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que el sol brille con más fuerza, aunque aún se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 75% por la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el este a una velocidad de entre 5 y 12 km/h. Durante las horas de la tarde, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas previas al ocaso. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, pasando de este a noreste.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. A medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, y no se esperan tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos.

La tarde se presentará con cielos mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 19 grados a las 4 de la tarde, ofreciendo un respiro del frío matutino. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 10 de la noche.

El ocaso se producirá a las 19:19, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una jornada soleada y templada, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Andújar.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.