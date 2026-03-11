El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Aljaraque se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , con una ligera brisa del norte que alcanzará velocidades de hasta 9 km/h. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 11 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 16:00 horas. La brisa se mantendrá constante, con ráfagas que podrían llegar a los 24 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto proporcionará un alivio agradable del calor, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, ya que la radiación UV puede ser intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La noche caerá con temperaturas que descenderán a los 10 grados , manteniendo un ambiente fresco y agradable.

El viento cambiará de dirección hacia el oeste por la tarde, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura al caer la tarde. La puesta de sol se producirá a las 19:31, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en compañía de amigos o familiares.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.