El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 7 de marzo de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La bruma se hará presente en algunos momentos, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde, lo que podría reducir la visibilidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una probabilidad del 15% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 25% de probabilidad en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es recomendable estar preparados para posibles chubascos ligeros por la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá constante, lo que podría aportar algo de frescura al ambiente.

La salida del sol se producirá a las 07:45, mientras que el ocaso será a las 19:22, lo que nos brindará un día con una duración de luz solar considerable, aunque la mayor parte del tiempo estará cubierto. Es un buen día para actividades en interiores, pero si se planea salir, se recomienda llevar un abrigo y estar atentos a la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.