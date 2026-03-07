El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Utrera se enfrenta a un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, la situación meteorológica se caracterizará por un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 17 grados en la tarde, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas. Esto podría hacer que el día se sienta más fresco de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 10% en las primeras horas y un aumento a un 35% entre las 13:00 y las 19:00. Aunque la posibilidad de tormentas es baja, es recomendable estar atentos a cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del ambiente húmedo, aunque no se prevén ráfagas fuertes que puedan causar molestias.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, pero se recomienda precaución, especialmente para quienes planeen desplazamientos.

En resumen, Utrera experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y una baja probabilidad de lluvia. La alta humedad y el viento suave desde el sur serán características destacadas del tiempo de hoy. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.