El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Úbeda, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 11 grados . La máxima se prevé para la tarde, alcanzando los 11 grados, mientras que por la noche descenderá nuevamente a los 6 grados. La bruma también será un factor a considerar, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa una probabilidad del 100% de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se registrarán lluvias ligeras de 0.1 mm en las horas siguientes. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 65% en la misma franja horaria, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas.

El viento soplará del sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección norte, con rachas que podrían alcanzar hasta 19 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca.

A lo largo del día, la nubosidad se mantendrá alta, con periodos de cielo cubierto y muy nuboso, especialmente en la tarde y la noche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, hoy en Úbeda se prevé un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones invernales, especialmente en las primeras horas del día, y mantenerse informados sobre posibles cambios en el tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.