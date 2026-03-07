El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. En particular, se espera que la humedad alcance un 60% hacia la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 20% durante este mismo periodo, por lo que es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 11 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 93% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y húmedo, y que consideren llevar un paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.