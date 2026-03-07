El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por un manto de nubes que se mantendrá constante, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto". Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga en niveles significativos, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando podría llegar a un 97%. Esta alta humedad puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante la mayor parte del día, con registros de 0 mm hasta las 19:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar un ambiente algo inestable. Por la noche, la probabilidad de lluvia se reduce, aunque se mantiene un leve riesgo de chubascos.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 19:23, marcando el final de una jornada que, aunque nublada, ofrecerá momentos de calma y estabilidad. La puesta de sol será un espectáculo visual, aunque el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de los colores del ocaso. En resumen, se espera un día fresco y nublado en San Juan de Aznalfarache, con algunas posibilidades de lluvia ligera en la tarde, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra de los árboles.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.