El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

La jornada del 7 de marzo de 2026 en La Rinconada se presenta con un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo será cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes den paso a momentos de nubosidad variable. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo gris y denso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en la mañana, antes de alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. A medida que avance la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 89% en la mañana y descendiendo gradualmente a un 64% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas podría hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque hay una probabilidad del 25% de que se produzcan algunas lloviznas en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de tormentas es similar, con un 15% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas al final de la jornada.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y del sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Las ráfagas de viento serán más notables en la tarde, lo que podría influir en la percepción térmica.

En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas moderadas y una alta humedad, con la posibilidad de algunas lloviznas y tormentas hacia la tarde y la noche. Es recomendable que los habitantes se preparen para un día gris y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.