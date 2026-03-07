El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.
La humedad relativa será alta, oscilando entre el 84% y el 90%, lo que generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La bruma también estará presente, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.1 mm de lluvia en algunos periodos, aunque la probabilidad de que estas se materialicen es moderada, con un 45% de probabilidad en las primeras horas y un 50% en la franja de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco ligero.
El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente al caer la tarde.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad mejorará a medida que avance la noche, aunque la bruma podría persistir en algunas áreas.
Los ciudadanos de Puente Genil deben estar preparados para un día mayormente gris, con la posibilidad de lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde. La jornada se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un café caliente en alguna de las acogedoras terrazas de la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.
