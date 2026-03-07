El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 60% en las primeras horas y que se mantendrá en torno al 55% durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados en las horas centrales del día, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 90% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza. La humedad puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura. En las horas de la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 21 km/h, lo que podría generar un ambiente más incómodo para aquellos que se encuentren al aire libre.

Durante la tarde, el cielo podría despejarse parcialmente, aunque se mantendrán intervalos nubosos. La probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo algunas lluvias adicionales. Sin embargo, las precipitaciones no se espera que sean significativas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de entre 8 y 9 grados. La humedad aumentará de nuevo, lo que podría generar la formación de niebla o bruma en las primeras horas de la mañana del día siguiente. La puesta de sol se producirá a las 19:16, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no debería presentar condiciones climáticas extremas.

En resumen, los habitantes de Priego de Córdoba deben prepararse para un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente en relación con la probabilidad de tormentas durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.