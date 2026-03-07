El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de bruma y niebla en las primeras horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, la visibilidad podría verse reducida debido a la presencia de bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones de nubosidad continúen, con un cielo cubierto que podría dar paso a algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 95% en este intervalo. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, acumulando hasta 0.1 mm en total durante el día.

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 12 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Esta brisa fresca podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, que marcarán un máximo de 12 grados en la tarde.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, pero se mantendrá en un rango fresco, entre 10 y 12 grados. La nubosidad persistente y la posibilidad de lluvias ligeras harán que la tarde se sienta más fría de lo habitual para esta época del año. La probabilidad de tormenta es moderada, con un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y la humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 100% hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las horas nocturnas. Se recomienda a los conductores que tengan precaución al circular por las carreteras debido a la posible reducción de visibilidad.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y niebla en las primeras horas. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día de clima variable y que tomen precauciones al salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.