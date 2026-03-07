El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma y la posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a lo largo del día. En las primeras horas, se espera una temperatura constante de 10 grados , que se mantendrá durante la mayor parte de la mañana.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 62% en las horas más cálidas y llegando hasta el 100% en las primeras horas del día. Esto generará un ambiente algo pesado y húmedo, especialmente en las horas de la mañana.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de entre 10 y 11 km/h, lo que podría aportar algo de frescura a la atmósfera, aunque no será suficiente para contrarrestar la sensación de humedad. En la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el este, manteniendo velocidades similares, lo que podría contribuir a un ligero alivio en la sensación térmica.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 60% de posibilidad de lluvias. Las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante que los ciudadanos estén preparados para la posibilidad de chubascos ligeros, especialmente en la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma afecte la claridad del ambiente, especialmente en las primeras horas del día y al atardecer, cuando la visibilidad podría verse reducida. El ocaso se producirá a las 19:20, momento en el que la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 12 grados hacia la noche.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad, condiciones que podrían dar lugar a lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de chubascos y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.