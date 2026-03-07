El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con condiciones atmosféricas que invitan a disfrutar de la jornada con precaución. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 12 grados . A medida que avance el día, las nubes continuarán dominando el panorama, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 64% y el 92%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con la nubosidad, podría dar lugar a la formación de brumas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será mínima, con un 0% en las primeras horas y un leve aumento al 5% en la tarde, aunque no se anticipan condiciones severas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja precaución al conducir.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. El ocaso se producirá a las 19:23, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre. En resumen, Los Palacios y Villafranca vivirán un día fresco y mayormente nublado, ideal para actividades tranquilas y disfrutar de la compañía de amigos y familiares.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.