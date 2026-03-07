El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 7 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con condiciones atmosféricas que invitan a disfrutar de la jornada con precaución. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 12 grados . A medida que avance el día, las nubes continuarán dominando el panorama, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura.
La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 64% y el 92%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con la nubosidad, podría dar lugar a la formación de brumas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será mínima, con un 0% en las primeras horas y un leve aumento al 5% en la tarde, aunque no se anticipan condiciones severas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja precaución al conducir.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. El ocaso se producirá a las 19:23, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre. En resumen, Los Palacios y Villafranca vivirán un día fresco y mayormente nublado, ideal para actividades tranquilas y disfrutar de la compañía de amigos y familiares.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.
- Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
- Adiós a la calima, pero la lluvia se queda en Córdoba hasta después del fin de semana, según la Aemet
- La directora del Centro Cívico de La Fuensanta atrapada en Tailandia: de un viaje mochilero a una lección de vida ante la incertidumbre y la guerra
- Estos son los 31 primeros cursos gratuitos de Empleo para la Base Logística del Ejército en Córdoba
- Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
- El alcalde de Córdoba lamenta la ausencia de Air Nostrum pero busca ampliar rutas aéreas nacionales e internacionales
- Urbanismo estudia incluir en el PGOM la posibilidad de construir edificios de viviendas con más de siete plantas
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias