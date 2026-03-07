El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 20% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 10 grados y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

A medida que avanza el día, la nubosidad persistirá, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas gotas de lluvia, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación aumentará a un 55% entre las 7 y las 1 de la tarde, y a un 60% entre la 1 y las 7 de la tarde. Se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea mínima, con valores que no superarán los 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia es posible, no se anticipan condiciones severas.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 78% y el 91% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al atardecer.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 14 grados hacia las 6 de la tarde. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 25% entre las 7 y la 1 de la mañana, aunque no se prevén fenómenos meteorológicos severos.

El ocaso se producirá a las 19:20, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no debería presentar mayores inconvenientes para las actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de algunas gotas de lluvia. En resumen, Osuna experimentará un día típico de marzo, con cielos cubiertos y temperaturas frescas, ideal para disfrutar de un paseo bajo la sombra de las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.