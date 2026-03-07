El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , manteniéndose estables a lo largo de las primeras horas.
A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las horas centrales del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.
En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas, con un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un incremento a un 50% entre las 7 y las 13 horas. A pesar de esto, la cantidad de lluvia esperada es escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos lleven un paraguas, aunque las lluvias no deberían ser significativas.
El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 27 km/h en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más agradables por la tarde.
La probabilidad de tormentas es moderada, con un 10% en las primeras horas y un aumento a un 65% entre las 13 y las 19 horas. Sin embargo, al igual que con la lluvia, las tormentas no deberían ser severas, aunque es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.
En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, y que estén atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que avanza la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.
