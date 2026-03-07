El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Montilla se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 8 y 14 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

El cielo estará cubierto durante gran parte del día, con una descripción que varía desde "cubierto" hasta "muy nuboso". En particular, se prevé que la niebla sea un fenómeno notable en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales si se encuentran en la carretera durante la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, se estima una probabilidad del 35% de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 30% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el tiempo se mantenga seco hasta la noche.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 14 km/h. A medida que el día avanza, el viento se suavizará, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en el ambiente.

En resumen, Montilla experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. La niebla y la alta humedad serán características destacadas de la mañana, mientras que el viento suave proporcionará un alivio en las horas más cálidas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día de clima variable, manteniendo un paraguas a mano por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.