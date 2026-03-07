El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente nublado en Moguer. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones cubiertas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 63% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y hasta la tarde. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la noche, aunque las cantidades esperadas son mínimas. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero durante la mayor parte del día, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán estables.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, el viento se tornará más variable, con direcciones cambiantes, pero siempre manteniendo una intensidad moderada.

En resumen, Moguer experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo fresco y ventoso, especialmente en las horas de la tarde. La combinación de estos factores hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de viento y temperatura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.