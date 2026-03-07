El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 45% en las primeras horas, lo que podría traducirse en algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 7 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, y aunque las lluvias serán escasas, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 86% al inicio del día y disminuyendo ligeramente a medida que se acerque la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una temperatura que podría alcanzar hasta los 12 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 20% en las horas de la tarde, aunque las precipitaciones esperadas son mínimas. La humedad relativa descenderá a un 64% hacia el final de la tarde, lo que podría ofrecer un ligero alivio en la sensación de frío.

El viento, que será predominante del sur y sureste, alcanzará rachas de hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados .

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 45% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% por la tarde. Esto sugiere que, aunque hay posibilidades de actividad eléctrica, es más probable que el día transcurra sin incidentes significativos.

Finalmente, el ocaso se producirá a las 19:15, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no se verá afectado por lluvias intensas. Los habitantes de Martos deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y temperaturas frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.