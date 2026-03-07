El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 10% en las primeras horas, aumentando a un 25% entre las 7 y las 13 horas, y alcanzando un 50% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que la tarde podría ser el momento más propenso para experimentar algunas gotas de lluvia.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y los 16 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán por la mañana, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 8 de la mañana, mientras que la temperatura máxima se espera alrededor de las 4 de la tarde, con 16 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 93% durante el día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas que podrían aparecer, pero la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 30% entre las 19 y las 1 horas. Esto indica que, aunque la lluvia no es segura, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno tormentoso.

Los ciudadanos de Marchena deben estar preparados para un día mayormente gris y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante la tarde. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento podría hacer que el día se sienta más frío, por lo que es aconsejable vestirse en capas para mayor comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.