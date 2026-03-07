El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con una humedad relativa que rondará el 83%. Esta combinación de factores puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 17 grados en la tarde, aunque la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 60% hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar un ambiente algo inestable. Es recomendable que los ciudadanos estén preparados por si acaso, aunque las lluvias no se anticipan como un evento importante.

El viento también jugará un papel en la jornada, soplando principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará, alcanzando niveles del 93% al final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvias en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se vistan en capas y estén preparados para un tiempo variable a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.