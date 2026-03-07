El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la temperatura experimentará ligeras variaciones, descendiendo a 10 grados en las horas centrales del día. La bruma se hará presente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, lo que podría reducir la visibilidad en algunos momentos. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, ya que el pronóstico indica que la probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, con la excepción de las horas de la tarde, donde se prevé un leve incremento en la posibilidad de chubascos, aunque con una probabilidad de solo el 15% entre las 13:00 y las 19:00.

El viento soplará de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica se mantenga fresca, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 19:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:22.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían permitir la aparición de algunos claros. Sin embargo, la tendencia general será hacia un ambiente nublado. La humedad relativa también comenzará a disminuir ligeramente, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 70% hacia el final de la jornada.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un viento suave. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza la tarde. La combinación de la bruma matutina y la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.