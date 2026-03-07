El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Lucena se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 45% en las primeras horas, lo que podría traducirse en una lluvia de 0.3 mm. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con cielos nublados y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 12 grados .

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. En las primeras horas, se espera que el viento sea más fuerte, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar un poco la humedad en el aire.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 12 grados , aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 15% durante la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente secas, no se puede descartar la posibilidad de alguna llovizna ligera.

Hacia la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 9 grados . La humedad aumentará ligeramente, y el viento se calmará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, Lucena experimentará un día nublado con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, y que consideren llevar un paraguas si planean salir durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.