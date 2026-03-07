El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá en torno al 0% hasta el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia.

La temperatura durante el día oscilará entre los 8 y los 17 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 8 grados, mientras que a medida que avance la tarde, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en 17 grados hacia las 15:00 horas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 63% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. Además, se prevé que la niebla y la bruma sean un fenómeno recurrente, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. A medida que avance la tarde, el viento cambiará ligeramente de dirección, con ráfagas provenientes del este y noreste.

Es recomendable que los habitantes de Lora del Río se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se sugiere llevar ropa adecuada para el tiempo y estar atentos a las condiciones de visibilidad si se planea viajar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.