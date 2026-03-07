El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.5 mm en el periodo de la madrugada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance el día, las condiciones de nubosidad se mantendrán, con intervalos de nubes y algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 8 y 14 grados . En las horas más cálidas de la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 14 grados, mientras que por la mañana y al final del día, se mantendrá en torno a los 8 a 12 grados.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 64% y el 89% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y temperaturas frescas puede resultar incómoda.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h, predominando del sur y sureste en las primeras horas, y cambiando a direcciones como el noreste y el oeste a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 16 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidades entre la 01:00 y las 07:00, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían presentarse algunas tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones.

En resumen, los habitantes de Linares deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.