El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente estable en Lepe. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A lo largo del día, el cielo irá cambiando, con la aparición de nubes altas que dominarán el panorama. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

La temperatura alcanzará su punto máximo en las horas de la tarde, donde se prevé que suba hasta los 17 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo mayormente cubierto, proporcionará un ambiente templado y cómodo para disfrutar de la tarde. La humedad relativa, que oscilará entre el 55% y el 80% a lo largo del día, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas de la tarde. Esto podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo tranquilo y estable. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o disfrutar de un café en una terraza.

El orto se producirá a las 07:51 y el ocaso a las 19:28, lo que nos brinda un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es ideal para disfrutar de un día sin lluvias, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado en partes, no afectará la posibilidad de disfrutar del aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.