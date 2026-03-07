El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lebrija, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. Se prevé que la temperatura descienda nuevamente hacia la tarde, rondando los 12 grados hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa una probabilidad del 50% de lluvia escasa entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque no se esperan lluvias intensas, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente durante la tarde, cuando la probabilidad de precipitación es más alta. Las lluvias, si se presentan, serán ligeras y no deberían causar inconvenientes significativos.

El viento soplará del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, su presencia puede influir en la sensación térmica, especialmente en combinación con la humedad.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que la bruma se disipe, permitiendo una mejor visibilidad.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de algunas precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.