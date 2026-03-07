El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Jaén, con la posibilidad de lluvias escasas en algunas horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con intervalos de niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, manteniendo una atmósfera grisácea durante gran parte del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados . En las primeras horas, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento. La humedad relativa se situará en torno al 75% al inicio del día, disminuyendo ligeramente a medida que avance la jornada, pero manteniéndose en niveles relativamente altos, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

En cuanto a las precipitaciones, se estima una probabilidad del 45% de lluvia en las primeras horas del día, con un ligero aumento en la probabilidad de tormenta, que también se sitúa en un 45%. A lo largo de la mañana, la posibilidad de lluvia se mantendrá, aunque las cantidades esperadas son escasas, con registros que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en total. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de lluvia se incrementa en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se prevé un 80% de probabilidad de precipitación.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. En las horas más cálidas del día, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a algunas lluvias ligeras. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando valores cercanos a los 10 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:14, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no debería presentar condiciones extremas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.